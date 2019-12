Lavoro: M5s, accuse infondate contro Tridico, riorganizzazione Inps trasparente

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro ritengono che "gli attacchi arrivati oggi dalla Lega al presidente dell'Inps Pasquale Tridico sono strumentali se non vergognosi. Ricordiamo che Tridico è l'unico presidente che ha avviato un processo di riorganizzazione dell'Istituto partecipato e trasparente, come riconosciuto anche dalle organizzazioni sindacali. In particolare - sottolineano in una nota -, ha suddiviso i dirigenti apicali in tre gruppi di lavoro, dai quali sono emerse le decisioni più importanti. Il percorso è stato focalizzato su temi, strategie, assetti e scelte organizzative. Al momento dell'individuazione dei titolari degli incarichi ha avuto il coraggio di applicare un principio di rotazione degli incarichi, mandando sul territorio direttori che non avevano mai visto una sede operativa, quelli che costituiscono il vero establishment e che percepiscono retribuzioni al top". (segue) (Com)