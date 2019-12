Lavoro: M5s, accuse infondate contro Tridico, riorganizzazione Inps trasparente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nomine, continuano i parlamentari pentastellati, "sono state fatte dopo una selezione operata da una commissione indipendente di tre professori universitari e hanno seguito principi chiari: le competenze, la rotazione, l'osmosi fra centro e territorio, portando sul territorio chi non c'era mai stato. L'Inps è presente su tutto il territorio nazionale e dovrebbe essere un onore rappresentare l'Inps e lo Stato non solo nei palazzi romani, ma in tutte le regioni. Se le decisioni scontentano qualcuno che si considerava intoccabile nel proprio feudo - concludono -, non ha capito la portata del cambiamento che, anche grazie al Movimento, si sta realizzando in Italia". (Com)