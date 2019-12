Bolivia: Morales incontra in Argentina dirigenti Mas per pianificare campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, si è riunito ieri in Argentina con i dirigenti del suo partito, Movimento al socialismo (Mas), in vista delle elezioni in programma in Bolivia il prossimo anno. Lo riferisce il quotidiano “La Razon”. “A un mese dal colpo di stato in Bolivia, abbiamo avuto la prima riunione a Buenos Aires con alcuni dirigenti dipartimentali e nazionali di movimenti sociali, sindaci, dirigenti del Mas e deputati per fare una valutazione politica e pianificare la campagna elettorale”, ha scritto Morales sul suo account Twitter. (segue) (Brb)