Bolivia: Morales incontra in Argentina dirigenti Mas per pianificare campagna elettorale (2)

- Sempre ieri Morales è stato ricevuto dal neopresidente argentino, Alberto Fernandez. Morales, che si trova in Argentina in qualità di rifugiato, ha ringraziato il neopresidente argentino per l’accoglienza nel paese. Le parti, riferisce il portale “Infobae”, hanno discusso della situazione in Bolivia, dove prossimamente prenderà il via la campagna elettorale in vista delle nuove elezioni, e della famiglia del leader del Mas, i cui figli sono anch’essi rifugiati in Argentina. Morales, che non potrà candidarsi alle elezioni boliviane, prevede di dirigere dall’Argentina la campagna elettorale del suo partito. (segue) (Brb)