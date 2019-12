Bolivia: Morales incontra in Argentina dirigenti Mas per pianificare campagna elettorale (3)

- Nei giorni scorsi il governo argentino di Alberto Fernandez aveva chiesto a Morales di non svolgere attività politiche né fare dichiarazioni pubbliche mentre si trova nel paese, dove è stato accolto come rifugiato. Il ministro degli Esteri di Buenos Aires, Felipe Solà, ha giustificato la richiesta con il delicato contesto diplomatico che affronta il paese. "Non vogliamo che né Evo Morales né nessuno di quelli che sono stati accolti in condizione di rifugiati usino il paese per fare politica e facciano dichiarazioni pubbliche", ha dichiarato Solà in un'intervista alla radio "El Destape". Il ministro ha chiarito quindi che la richiesta non ha a che fare con gli obblighi imposti dalla legge ma che "si tratta di un impegno politico". Solà ha quindi fatto riferimento al fatto che "la situazione dell'Argentina è delicata" e che il paese "non vuole avere problemi" senza entrare in ulteriori dettagli. (segue) (Brb)