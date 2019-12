Bolivia: Morales incontra in Argentina dirigenti Mas per pianificare campagna elettorale (4)

- In dichiarazioni rilasciate nel fine settimana, tuttavia, il capo di gabinetto di Fernandez, Santiago Cafiero, ha dichiarato che l'ex capo dello stato boliviano ha la libertà di pensare e dire "quello che vuole". "Il rifugiato ha gli stessi diritti di un cittadino argentino, ha la libertà di espressione, di dichiarare, di pensare e dire ciò che vuole. Non limiteremo le sue libertà", ha detto l'alto funzionario in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "La Nacion". (segue) (Brb)