Tunisia: ministro Industria, produzione nazionale fosfati a 6 milioni di tonnellate nel 2020

- La produzione tunisina di fosfati potrebbe registrare un aumento da 5,5 a 6 milioni di tonnellate nel 2020 rispetto alle 4,1 milioni di tonnellate nel 2019. Lo ha annunciato il ministro dell’Industria tunisino, Slim Feriani, durante una conferenza stampa dedicata ai risultati del dicastero nel periodo 2016-2019. Secondo Feriani, l’aumento della produzione di fosfati potrebbe generare entrate in valuta estera equivalenti a 314 milioni di euro. Nella conferenza stampa, il ministro ha inoltre ricordato che il volume di produzione previsto per il 2020 è il più grande dal 2011 e potrebbe stimolare la crescita economica dell’1 per cento. Feriani ha ricordato che il governo ha riaperto la miniera di fosfato di Meknassy (governatorato di Sidi Bouzid, a circa 200 chilometri a sud di Tunisi) bloccata dal 2013, investendo per il suo sviluppo circa 42 milioni di euro. Inoltre il ministro tunisino ha sottolineato che l'impianto di Mdhila II (290 chilometri a sud ovest di Tunisi) per la produzione di trifosfato della Tunisian Chemical Group (Gct), il cui costo di investimento ammonta a 249,86 milioni di euro, entrerà in produzione nel marzo 2020, generando entrate per 113 milioni di euro e 739 posti di lavoro.(Tut)