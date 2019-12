Lombardia: Rozza (Pd), niente ticket al proponto soccorso per Forze dell'ordine e Protezione civile

- Niente più ticket al Pronto soccorso per uomini e donne delle Forze dell’ordine e della Protezione Civile, anche se l’intervento è da codice bianco. È l’effetto di alcuni emendamenti, tra cui uno del Pd, al collegato ordinamentale relativo alla manovra regionale 2020-2022, approvato oggi in Regione. L’aggiunta del Partito Democratico, a firma di Carmela Rozza, riguarda gli agenti della polizia locale che rischiavano di rimanere esclusi. “È un fatto positivo – spiega Rozza - perché spesso questi lavoratori hanno infortuni per i quali si rivolgono al Pronto Soccorso e alleviarli del pagamento del ticket è un segno di rispetto e di considerazione. Senza contare che talvolta, in caso di aggressioni subite, anche senza esiti gravi, rivolgersi al Pronto soccorso garantisce la certificazione del danno subito e attiva le necessarie tutele.” (Com)