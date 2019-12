Legge Bilancio: De Petris (Leu), indirizza azione verso transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, evidenzia che "con questa manovra abbiamo iniziato a indirizzare con forza l'azione del governo e della maggioranza nella direzione fondamentale, quella della transizione verde. Non solo abbiamo confermato le detrazioni e gli ecobonus, ma abbiamo anche messo in campo un'operazione importante per quanto riguarda le rinnovabili e l'edilizia residenziale pubblica. Finalmente sarà istituita una Commissione per tagliare i sussidi ambientalmente dannosi ed è un passo essenziale". L'Italia, isniste in una nota, "deve spingere con tutte le proprie forze in Europa e allo stesso tempo deve fare la sua parte. Tanto più dopo il fallimento di Madrid bisogna avere il coraggio di assumere subito decisioni che a volte potranno non essere facili. E' la missione di questa maggioranza e dovrà diventare ancor più operativa a partire da gennaio, con investimenti seri e misure rigorose per la riconversione energetica". (Com)