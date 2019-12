Sanità: Sileri, 1.200 borse di specializzazione in più per formare nuovi medici

- “Oggi nella legge di Bilancio sono state assicurate anche 1.200 borse di specializzazione in più per formare nuovi medici specialisti". Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. "Un intervento indispensabile - ha proseguito Silieri - per risolvere le gravi carenze di organico negli ospedali e ridurre le liste di attesa che si somma agli importanti risultati per la nostra sanità contenuti nella manovra e già annunciati nei giorni scorsi. Per il 2021 sarà necessario investire ulteriori risorse per aumentare i posti e rispondere al reale fabbisogno dei servizi sanitari regionali”.(Ren)