Germania-Ue: appello di Steinmeier per un'Europa unita e pacifica

- L'Europa sia unita e pacifica, “specialmente in questo momento in cui il nazionalismo e il pensiero etnico stanno riacquistando il loro potere di seduzione”. È questo l'appello lanciato oggi dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier durante il discorso che ha tenuto presso il memoriale di Mardasson a Bastogne in Belgio nel 75mo anniversario dell'avvio dell'offensiva della Wehrmacht nelle Ardenne (16 dicembre 1944-28 gennaio 1945). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Steinmeier ha inoltre riconosciuto la responsabilità della Germania negli eventi bellici. Alla cerimonia hanno preso parte capi di Stato e di governo, autorità, diplomatici e veterani dei paesi allora belligeranti. Tra gli altri, erano presenti i sovrani del Belgio, Filippo di Sassonia-Coburgo-Gotha e Matilde d'Udekem d'Acoz, il granduca di Lussemburgo Enrico, il presidente polacco Andrzej Duda e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper. (Geb)