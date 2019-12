Credito: Buffagni, speriamo che Stato possa uscire prima possibile da Mps

- Il viceministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni, a margine dell'evento Startup Italia Open Summit in corso all'università Bocconi in merito alla situazione del Monte dei Paschi di Siena ha auspicato che "lo Stato possa uscire il prima possibile e spero che si possa avere una gestione trasparente. C'è un aggravio importante, ci sono tanti miliardi di euro di italiani bloccati da anni perché si è aspettato troppo a intervenire. Renzi dice che facciamo come ha fatto lui, ma non abbiamo aspettato per interesse di partito a rinviare un problema, siamo intervenuti per limitare i danni e per andare a prendere a casa chi ha sbagliato". (Rem)