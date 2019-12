Italia viva: Renzi, voglio almeno il 10 per cento, non si chiama Italia sopravviva

- Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sul consenso che auspica per la sua nuova formazione politica ha detto che vuole "arrivare almeno al 10 per cento. Si chiama Italia viva non Italia sopravviva". Così l'ex segretario del Pd ai microfoni di "Il Mix delle 5" su Rai Radio1 per poi chiarire che dopo la rottura con i dem ha "scelto di continuare perché ho avuto un popolo intero che me l'ha chiesto". (Rin)