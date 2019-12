Trasporti: Pacetti (M5s), Zingaretti fa figuraccia. Bus Cotral vanno a fuoco come quelli di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti in un post su Facebook parla di "una figuraccia abissale di Nicola Zingaretti" che "stamattina, nel corso di un evento, ha dichiarato che Cotral dovrebbe essere un esempio mentre gli altri hanno autobus che vanno a fuoco". Pacetti scrive: "Zingaretti, stavolta hai davvero sbagliato alla grande. Gli autobus Cotral vanno a fuoco proprio come quelli di Roma. E ti dirò di più quelli che si incendiano a Roma sono gli autobus vecchi perché il Pd quando ha amministrato la città non ha investito nel trasporto pubblico locale ma lo ha portato sull'orlo del fallimento. Sono targati Pd proprio come quelli Cotral". Pacetti conclude: "Poi siamo arrivati noi: azienda salvata e presa per i capelli e oltre 700 autobus nuovi entro il 2021. Atac è l’azienda pubblica da cui prendere esempio, per salvarla è bastato fare tutto il contrario di quello che il Pd locale ci chiedeva di fare". (Rer)