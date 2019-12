Legge Bilancio: Ronzulli (FI), è deserto senza neanche miraggio di un'oasi

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervenendo in Aula a palazzo Madama, ha sottolineato che "questa manovra colpisce gli italiani con una raffica di nuove tasse ma, cosa ancora più grave, ipoteca il futuro dell'Italia e degli italiani e ruba qualsiasi prospettiva ai nostri figli. Avete messo in scena un lungo, animato e appassionato dibattito sulla cannabis. Avete tentato di liberalizzarla occultandola nella legge di Bilancio con l'ipocrisia di definirla 'light'. Non abbiamo visto lo stesso fervore per argomenti ben più importanti come l'installazione delle telecamere negli asili nido. Siete bravi nel chiedere soldi alle famiglie, ma non restituite nulla in termini di sicurezza e trasparenza". Fate cassa anche sull'aranciata, ha proseguito, "con la tassa sulle bevande gassate. Sì alla cannabis, no all'aranciata, questo state dicendo ai giovani. Per fortuna, c'è un lumicino in un quadro desolante. Lo abbiamo acceso noi membri della commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. Mi riferisco all'approvazione dell'emendamento con cui si introduce la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole attraverso una specifica formazione degli insegnanti, anche col riferimento al contrasto alla violenza di genere. Questo è il regalo di Natale che il Senato, approvando il nostro emendamento - ha concluso la senatrice azzurra -, ha fatto a tutti loro. Per il resto è un deserto dove non c'è neanche il miraggio di un'oasi". (Rin)