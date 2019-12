Ex Ilva: Buffagni, ci sono trattative in corso

- Il viceministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni, a margine dell'evento "Startup Italia Open Summit" in corso all'università Bocconi ha annunciato che sull'Ilva "ci sono trattative in corso e non posso aggiungere altro, c'è un'azienda che ha vinto una gara vediamo cosa proporrà e poi decideremo". (Rem)