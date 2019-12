Alitalia: Buffagni, l'azienda deve iniziare a fare utili, prima del partner industriale

- Il viceministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni, a margine dell'evento "Startup Italia Open Summit" in corso all'università Bocconi di Milanoha parlato con i giornalisti della vicenda Alitalia spiegando che "c'è in conversione il decreto e la prospettiva futura è che l'azienda deve iniziare a fare utili, deve essere ristrutturata per diventare un'azienda profittevole, questo prima del partner industriale, che tanto sono sempre i soliti che continuano a girarci intorno". "Bisogna dare potere ai commissari per ristrutturare l'azienda - ha proseguito Buffagni - visto che la normativa fino a oggi non glielo consentiva e quindi intervenire per tagliare un po' di posti inutili e rendere più efficiente la gestione". "Mi auguro che sul decreto il Parlamento faccia la sua parte, perché si sta sottovalutando la conversione del decreto, rimanendo concentrati solamente sull'ammontare delle risorse, senza comprendere che invece una linea di indirizzo possa influenzare determinate scelte", ha concluso il vice ministro rilevando che "il Parlamento ha un ruolo centrale che deve sfruttare al di là della solita polemica sui 9 miliardi buttati".(Rem)