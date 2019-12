Lombardia: Caparini, Regioni che chiedono autonomia a vertici per qualità vita, nostro modello vincente

- "I dati sulla qualità della vita pubblicati dall'indagine del Sole 24 Ore evidenziano ancora una volta quanto, non solo utile, ma necessaria, si renda la richiesta di Autonomia, quella vera, avanzata da Lombardia e Veneto". Lo dice l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, commentando i risultati resi noti oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" relativamente alla qualità della vita in Italia. "Leggendo i numeri diffusi dall'autorevole testata milanese - aggiunge Caparini - non può sfuggire come, in quasi tutti gli ambiti, le province delle Regioni che chiedono l'Autonomia siano quelle che occupano i vertici delle varie graduatorie. Imboccare la strada dell'Autonomia, come ha più volte spiegato il presidente Fontana - ha concluso l'assessore Caparini - significa esportare il nostro modello vincente nell'intero Paese rendendolo davvero competitivo da Nord a Sud". (Com)