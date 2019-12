Legge Bilancio: Speranza, tornano centrali le politiche sulla Salute

- "L’esecutivo deve rispondere ai problemi concreti dei cittadini. Dopo molti anni tornano centrali le politiche per la Salute. I 2 miliardi in più sul fondo sanitario, i 2 sull'edilizia, l'abolizione del superticket, oltre alle misure sul personale, andranno ad immettere nuovi medici e infermieri nei nostri ospedali". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza, arrivando al Senato per il dibattito sulla manovra. (Ren)