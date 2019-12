Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, martedì 17 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: nuova giornata di maltempo su gran parte del Nordovest, coinvolto da un continuo flusso instabile. Piogge diffuse, anche intense tra Liguria centrale e alto Piemonte. Neve sulle Alpi, generalmente dai 1600-1800 m, localmente più in basso solamente in VCO. Clima mite per il periodo, a tutte le quote. Ventilazione debole in Valpadana, presenza di Scirocco e Tramontana sul Golfo ligure; mare mosso. (Rpi)