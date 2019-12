I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati Arabi Uniti-Sudafrica: mancata ratifica trattato estradizioni, delegazione sudafricana in visita - Una delegazione sudafricana è in visita negli Emirati Arabi Uniti per incontrare le autorità locali in merito alla mancata ratifica emiratina del trattato di estradizione firmato dai due governi nel 2018. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti di Pretoria il ministro della Giustizia sudafricano, Ronald Lamola, precisando che la delegazione cercherà di garantire l'estradizione dei fratelli Gupta, Atul, Ajay e Rajesh, residenti nel paese arabo e al centro di uno scandalo di corruzione che contribuì alla caduta dell'ex presidente sudafricano Jacob Zuma. "Non stiamo andando a Dubai a prendere i Gupta", ha detto Lamola, affermando di non conoscere le ragioni della mancata ratifica ma dicendosi certo che in questa fase le autorità emiratine coopereranno. L'accordo è stato firmato il 25 settembre 2018, mentre i tre fratelli hanno lasciato il Sudafrica all'inizio dell'anno successivo, quando Zuma ha rassegnato le dimissioni su pressione del suo stesso partito, il Congresso nazionale africano (Anc). (Res)