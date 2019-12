I fatti del giorno - America Latina

- Colombia: ucciso giovane attivista per i diritti umani nel dipartimento del Cauca - La rete per i diritti umani del sud-ovest colombiano Francisco Isaias Cifuentes ha denunciato l’omicidio di Cristian Andres Vitonas Yatacué, 21 anni, membro dell’associazione indigena Avelino Ul, a Toribio, nel nord-est del dipartimento del Cauca. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il ragazzo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre lasciava una festa comunale in una zona rurale. Lo scorso agosto l'Associazione nazionale dei popoli indigeni (Onic) ha chiesto al governo colombiano di prendere misure per contrastare l’omicidio di leader indigeni in Colombia. (segue) (Res)