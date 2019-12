I fatti del giorno - America Latina (2)

- Uruguay: presidente eletto Lacalle Pou presenta oggi futura squadra di governo - Il presidente eletto dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, annuncerà oggi la composizione del gabinetto che entrerà in carica a partire dal 1 marzo del 2020. Praticamente definite, secondo quanto riporta la stampa locale, tutte le caselle dei ministeri, mentre rimangono dubbi solo su alcuni sottosegretari. Il leader del Partido Nacional ha deciso le nomine in base a un criterio di equa ripartizione tra le diverse forze che hanno composto la coalizione "multicolore" di centrodestra formatasi in vista del ballottaggio con l'obiettivo di porre fine a 15 anni di governo del Frente Amplio. (segue) (Res)