I fatti del giorno - America Latina (4)

- Cile: due milioni di cileni partecipano a consultazioni su riforma Costituzione, 91 per cento a favore - Oltre due milioni di cileni hanno partecipato domenica a una consultazione nella quale si sono espressi in grande maggioranza a favore di una nuova Costituzione e dell'attuazione di un'ampia agenda sociale. Secondo un primo conteggio dei voti emessi attraverso il sistema elettronico online, segnala il quotidiano "La Tercera", il 91 per cento dei partecipanti vuole una nuova Costituzione. L'iniziativa, promossa e organizzata dalla Associazione cilena dei municipi (Achm) e portata avanti in 225 comuni di tutto il paese, ha superato tutte le aspettative in termini di partecipazione. "Siamo molto contenti, abbiamo voluto mettere a disposizione della cittadinanza uno spazio di partecipazione ed è stato un successo", ha detto il presidente della Achm, German Codina. "Evidentemente ci troviamo di fronte ad una crisi del modello di sviluppo e oggi sono i cittadini che devono guidare le autorità nella comprensione di quello che vogliono per il paese", ha aggiunto. (segue) (Res)