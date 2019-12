I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: governo dichiara "emergenza economica" e presenta pacchetto di misure - Il governo argentino di Alberto Fernandez invierà oggi in parlamento un testo di legge denominato di "solidarietà e riattivazione produttiva" che include la dichiarazione di "emergenza economica" e assegna all'esecutivo facoltà straordinarie. Obiettivo dell'iniziativa, segnala la stampa, è quello di predisporre nel breve termine una serie di misure destinate ad ottenere risorse fiscali per avviare un programma per la riattivazione del consumo e la ripresa dell'attività economica. Nel frattempo il governo ha già emanato lo scorso sabato un decreto che dispone un "adeguamento" immediato delle ritenute alle esportazioni dei prodotti agricoli, con l'obiettivo di incrementare le entrate fiscali attingendo dai settori meno colpiti dall'attuale congiuntura. Introdotta anche una misura provvisoria che fissa per le imprese una doppia liquidazione sui licenziamenti per un periodo di 180 giorni. (Res)