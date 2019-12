Roma: Raggi contro gli "zozzoni pendolari", buttano i rifiuti nella nostra città

- La sindaca di Roma Virginia Raggi prosegue la sua battaglia contro i "pendolari della monnezza", cioè coloro che dai comuni limitrofi vengono a Roma per gettare i rifiuti. Questa volta la prima cittadina ha pubblicato su Twitter il video di un controllo dei vigili a una signora giunta in auto da Guidona con un sacco pieno di rifiuti. "Certi furbetti residenti nei comuni al confine con Roma - ha scritto la sindaca - non rispettano le regole e buttano i loro rifiuti nei cassonetti della nostra città. Sono dei veri e propri 'zozzoni pendolari'. Guardate queste immagini". (Rer)