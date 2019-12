Lombardia: Beccalossi (Misto) e Franco (Cambiamo), più fondi a orfani femminicidio

- "Un centesimo di euro per ogni bollo auto pagato dai lombardi verrà destinato ad aumentare i fondi per gli orfani di femminicidio e per crimini domestici. Un gesto semplice e non scontato per accendere un riflettore sui drammi che si consumano tra le mura domestiche e che troppe volte hanno come vittime collaterali bambini e bambine che si trovano ad essere doppiamente vittime". Lo dichiarano i consiglieri regionali Viviana Beccalossi del gruppo misto e Paolo Franco di Cambiamo, dopo l'approvazione in sede di collegato al bilancio della Regione Lombardia di un emendamento a loro firma che aumenta la cifra stanziata a favore degli orfani delle vittime di femminicidio. "Ogni anno –proseguono Franco e Beccalossi- le cronache riportano le cifre impressionanti dei delitti di femminicidio, che sono stati ben 94 in Italia solo nei primi 10 mesi del 2019 e vedono la Lombardia possedere il triste primato con 20 casi. Il principale movente dei femminicidi familiari si conferma quello della gelosia e del possesso, ancora impropriamente definito passionale". Con l'emendamento si provvede a destinare un centesimo di euro per ciascuna delle 6,2 milioni esazioni registrate con riferimento al bollo auto 2018. "Per i prossimi tre anni-concludono- il fondo destinato agli orfani di femminicidio ammonterà quindi a 62.200 euro". (Com)