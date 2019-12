Campania: Passariello, Commissione società partecipate, archiviazione dimostra nostro lavoro per collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'archiviazione disposta dal procuratore regionale della Corte dei conti sull'utilità della Commissione speciale sulle società partecipate da me presieduta dimostra che abbiamo lavorato nell'interesse della collettività". Lo ha affermato il consigliere regionale campano, Luciano Passariello. "Abbiamo subito senza alcuna responsabilità un tentativo di ingerenza da parte della magistratura contabile nella legittima attività istituzionale - ha proseguito Passariello - Per quanto mi riguarda, esco da questa vicenda ancora una volta a testa alta proseguendo il mio impegno per i cittadini campani".(Ren)