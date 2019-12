Trasporti Lazio: Bordoni (FI), ferrovie romane in peggioramento per incapacità Raggi

- "Nella classifica delle 10 linee ferroviarie tra le peggiori del nostro paese, ai primi posti si attestano la Roma-Viterbo e la Roma-Lido. Questo è il vergognoso dato riportato nel dossier Pendolaria, che ogni anno racconta il cambiamento, nel caso della Regione Lazio in costante peggioramento, per quantità e qualità, dei treni in circolazione e di conseguenza degli effetti sulla vita quotidiana dei pendolari di tutta Italia". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Forza Italia Davide Bordoni. "Rallentamenti e disagi sulla Roma-Lido, soppressioni sulla Roma-Viterbo sono all'ordine del giorno - aggiunge -. Nulla può giustificare l'immobilismo e l'incompetenza amministrativa della sindaca Raggi di fronte ai continui disagi che utenti e pendolari sono costretti a sopportare". (Com)