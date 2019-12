Albania: investimenti diretti esteri in crescita del 7,2 per cento, nei primi 9 mesi a quota 810 milioni di euro (2)

- Il settore energetico continua ad essere quello più attraente per gli investimenti diretti esteri. Nel giro di 5 anni, i finanziamenti destinati all'energia sono saltati da 130 milioni di euro nel 2014 a circa 2 miliardi di euro alla fine del 2018, anno in cui, gli Ide hanno registrato il massimo storico di poco più di 1 miliardo di euro. Nel primo trimestre dello scorso anno, l'ammontare degli investimenti diretti esteri è stato di 284 milioni di euro, circa 62 per cento in più. Nel secondo trimestre, invece, gli Ide sono scesi a quota dei 212 milioni di euro, in crescita però del 6 per cento su base annua. Nel terzo trimestre il loro ammontare è stato di 266 milioni di euro, circa 7 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quasi la stessa quota, 264 milioni di euro, è stata registrata anche nell'ultimo trimestre. (segue) (Alt)