Albania: investimenti diretti esteri in crescita del 7,2 per cento, nei primi 9 mesi a quota 810 milioni di euro (3)

- Le istituzioni finanziarie internazionali hanno avvertito una contrazione degli investimenti diretti esteri nel prossimo futuro, rivedendo di seguito al ribasso anche le stime per la crescita dell'economia albanese. Per il 2018, secondo un rapporto della Banca mondiale, gli Ide non dovrebbero superare il 7 per cento del Prodotto interno lordo del paese, mentre nel 2019 dovrebbero scendere ancora fino al 5,6 per cento del Pil nazionale .La Banca mondiale sostiene che negli ultimi anni, gli investimenti diretti esteri sono stati il principale motore della crescita economica, e quindi il loro calo potrebbe creare "una lacuna non insignificante". (segue) (Alt)