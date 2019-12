Albania: investimenti diretti esteri in crescita del 7,2 per cento, nei primi 9 mesi a quota 810 milioni di euro (4)

- Secondo la Banca mondiale, "adesso più che mai è urgente intraprendere delle riforme strutturali, tese a migliorare il clima imprenditoriale, per poter accelerare i ritmi di crescita economica e creare maggiori posti di lavoro". Per le istituzioni internazionali, un problema sarebbe anche la struttura degli Ide rivolti in gran parte nel settore petrolifero e quello energetico, premendo sulla necessita' di diversificare gli investimenti anche in altri settori come quello dell'industria dei servizi. Secondo il Fondo monetario internazionale, Fmi, gli Ide in Albania sono a quote non soddisfacenti, perché "il paese ha ancora una debole immagine quale destinazione di investimenti esteri, anche se ultimamente ci sono stati dei miglioramenti". (Alt)