Libia: smentite notizie su Basgagha ferito, ministro passa in rassegna forze sicurezza Tripoli

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha passato in rassegna questa mattina le forze di sicurezza di Tripoli, smentendo così le informazioni secondo cui sarebbe rimasti ferito in un agguato a Misurata. Secondo quanto rende noto l'ufficio stampa del ministero, Bashagha ha compiuto un tour sul campo, accompagnato dal direttore della sicurezza di Tripoli, brigadiere Osama Owaidan, presso la sede della direzione Support Force e la stazione di polizia di Ain Zara, durante la quale è stato informato sull'andamento delle operazioni militari. Il ministro ha espresso la sua soddisfazione "per ciò che il sistema di sicurezza all'interno della direzione ha svolto e per il raggiungimento e la fornitura di sicurezza e protezione per il cittadino", secondo quanto riferisce l'ufficio informazioni della direzione centrale della sicurezza di Tripoli. Con questa notizia, corredata di foto, vengono smentite di fatto le voci su un presunto ferimento di Bashagha in seguito ad un agguato contro il suo convoglio di aiuto che sarebbe avvenuto ieri a Misurata. La notizia dell'agguato, fornita dall'intelligence dell'Esercito nazionale libico e divulgata dal suo portavoce, Mohammed al Mahjoub, è stata smentita dal Governo di accordo nazionale (Gna). (Lit)