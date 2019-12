Montenegro: premier Markovic, legge sulle libertà religiose va avanti nonostante le critiche

- L'iter della nuova legge sulle libertà religiose in Montenegro andrà avanti nonostante le critiche. E' quanto si evince dalle dichiarazioni di oggi del premier di Podgorica Dusko Markovic, il quale oggi ha affermato che "ci sono stati dei commenti sull'eventualità di rinunciare alla legge, ma io chiedo perché rinunciarvi?". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Markovic ha respinto oggi la tesi che la Santa Sede ha espresso dubbi sulla legge durante la sua visita di due giorni fa al Vaticano. Markovic ha precisato che "è stato evidenziato che il Montenegro e la Santa Sede vuole che ci sia un alto grado di consenso su questo punto e, come sapete, noi abbiamo lavorato per cinque anni affinché si arrivi al consenso". Il premier di Podgorica ha detto che "non ci sono opposizioni dalla Chiesa cattolica in Montenegro, dalla Comunità islamica o dalla Comunità ebraica: vi si oppone la metropolia serba per motivi noti e irragionevoli". (segue) (Mop)