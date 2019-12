Ue: Mattarella, multilateralismo equo e solidale a vantaggio di tutti

- "In uno scenario internazionale sempre più frammentato, l'Unione rappresenta un punto di equilibrio e l'ancoraggio a valori che vedono al centro la dignità della persona, garanzie di diritto e certezze di tutele". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia degli auguri con il corpo diplomatico. "Esercitare tale ruolo - ha spiegato - presuppone acuta consapevolezza di come all'Unione europea tocca in sorte in questa congiuntura di presidiare con fermezza le ragioni di un multilateralismo equo e solidale a vantaggio della crescita di tutti i popoli del mondo. Occorre il coraggio di una visione nella quale i singoli paesi prendono consapevolezza che solo insieme si possono raggiungere obiettivi più alti con benefici per tutti. Il ciclo istituzionale appena avviato rappresenterà un banco di prova del livello di ambizione dell'Unione a partire dal negoziato sul bilancio pluriennale, strumento di coesione e di vicinanza ai cittadini e di proiezione nel contesto mondiale". (Rer)