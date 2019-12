Speciale infrastrutture: Serbia, al via inizio costruzione Corridoio Morava in presenza del presidente Vucic

- Hanno preso il via i lavori di costruzione del Corridoio Morava, che collegherà il Corridoio 10 all’autostrada Milos Veliki. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tanjug”, ricordando che l’inizio dei lavori era stato annunciato in precedenza dal ministro dell’Edilizia, dei trasporti e delle infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic, lo scorso 10 dicembre. La cerimonia ha visto anche la partecipazione del capo dello Stato, Aleksandar Vucic, che ha ribadito di essere “orgoglioso di tutto ciò che siamo riusciti a realizzare finora”. “Finalmente avremo collegamenti autostradali efficienti in tutto il paese”, ha aggiunto il presidente nel suo intervento di saluto alla cerimonia. All’evento ha preso parte anche l’ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Anthony Godfrey, che ha valutato in maniera positiva l’avvio dei lavori di costruzione. “Non si tratta di una semplice autostrada: la tecnologia digitale che vi sarà applicata contribuirà senza dubbio a promuovere lo sviluppo del settore”, ha detto il diplomatico statunitense, ribadendo quanto sia significativo che l’infrastruttura sarà dotata di un efficace sistema anti inondazione. Annunciando l’inizio dei lavori, il ministro Mihajlovic ha dichiarato che il progetto "collegherà 700 mila persone in tre distretti". Il ministro ha inoltre affermato che il governo di Belgrado "si attende il collegamento tra la città di Krusevac e il Corridoio 10 nei prossimi due anni e il collegamento con l'autostrada Milos Veliki in circa tre anni". Nei prossimi quattro anni, infine, "sarà terminata l'intera autostrada tra Pojate (nella Serbia centro-orientale) e Preljina (nella parte centro-occidentale del paese)". Il contratto per la costruzione dell'autostrada è stato sottoscritto dal ministro serbo delle Infrastrutture, Zorana Mihajlovic, e dai rappresentanti del consorzio Bechtel-Enka, che ha vinto la gara d'appalto aperta nei mesi scorsi dal governo della Serbia. Il Corridoio della Morava rappresenta una sezione autostradale compresa fra le località di Pojate e Preljina della lunghezza di 112,3 chilometri. Nei giorni scorsi Vucic ha precisato che l'opera denominata Corridoio della Morava sarà completata entro il 2022, mentre il suo valore complessivo è di 755 milioni di euro. A tale cifra, ha precisato il capo dello Stato, andrà sommato un 20 per cento del suo valore a causa di lavori aggiuntivi necessari alla realizzazione dell'opera. (Seb)