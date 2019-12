Speciale infrastrutture: Russia, costruzione ponte ferroviario con Cina sarà completa nel 2020

- La costruzione del ponte ferroviario tra Russia e Cina sarà terminata entro la fine del prossimo anno. Lo ha detto l'inviato presidenziale russo per il Distretto federale dell'Estremo-Oriente Juri Trutnev citato dall’emittente “Rt”. La struttura lunga 2.209 metri che collegherà l'Estremo Oriente della Russia con l’Heilongjiang, la provincia più settentrionale della Cina, dovrebbe portare l’interscambio bilaterale a nuovi record. Il progetto mira a sviluppare un corridoio internazionale che collegherà le reti ferroviarie nord-orientali della Cina con le reti ferroviarie siberiane della Russia, secondo Li Huachao, ingegnere capo del gruppo ferroviario cinese Railway Major Bridge Engineering. La sezione autostradale del ponte sul fiume Amur è stata completata il mese scorso e si prevede che il volume di transito merci aumenterà di otto volte a 4 milioni di tonnellate quando la rotta diventerà operativa. “Il ponte ha un'importanza strategica per noi. È molto promettente per la nostra regione", ha dichiarato il governatore della regione russa dell'Amur Vasilij Orlov durante la cerimonia ufficiale che ha segnato il completamento della sezione autostradale. L'accordo sull'ambizioso progetto di costruzione da 300 milioni di dollari è stato raggiunto nel 2013, dopo 28 anni di negoziati tra i due paesi. I lavori di costruzione sono iniziati ufficialmente nel 2016. La Russia prevede di esportare minerale di ferro, carbone, fertilizzanti minerali, legname e altre merci tramite il collegamento con la Cina. (Rum)