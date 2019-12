Speciale infrastrutture: Ferrovie tedesche, 12 miliardi di euro per nuovi treni entro 2026

- Le Ferrovie tedesche (Db) intendono investire 12 miliardi di euro in nuovi treni entro il 2026. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, è quanto annunciato dalla stessa Db, azienda di proprietà statale. In particolare, le ferrovie tedesche intendono aumentare la flotta di treni ad alta velocità Ice4 da 39 a 137. Gli investimenti riguarderanno, inoltre, treni intercity a due piani, convogli Eurocity, regionali e urbani-suburbani (S-Bahn). Come reso noto da Db, l'obiettivo è “aumentare in maniera significativa il numero di passeggeri”. Infine, le Ferrovie tedesche intendono far viaggiare treni a lunga percorrenza tra le grandi città della Germania ogni 30 minuti. (Geb)