Speciale infrastrutture: Miur, piano investimenti per scuole di 5,4 miliardi

- Scuole sicure. Ma anche scuole nuove e all'avanguardia. Sono stati presentati questa mattina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i progetti-pilota del primo piano per l'edilizia scolastica realizzati dal Miur grazie al contributo della Bei (la Banca europea per gli investimenti) e di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) che stipula i mutui con le regioni. Una sinergia di eccellenza e modello anche per altri Paesi. Alla presentazione sono intervenuti il Ministro Lorenzo Fioramonti e la Vice Ministra all'Istruzione Anna Ascani. Quasi 9 mila gli interventi in tutta Italia, per un investimento complessivo di circa 5,4 miliardi. Cinquemila circa i cantieri già chiusi o in via di chiusura. I progetti presentati riguardano l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e la manutenzione degli edifici. Ma anche scuole nuove su tutto il territorio nazionale con aule all'avanguardia, laboratori innovativi, istituti ad efficientamento energetico. Ad oggi, oltre il 70 per cento dei progetti risulta concluso per il primo piano avviato dal Miur. La Bei, con l'ausilio di un team tecnico appositamente nominato, ha proceduto ad effettuare sopralluoghi su un campione di 32 interventi. Quasi 2,5 i miliardi finanziati per un totale di oltre 5.570 interventi. In corso di attuazione il secondo piano che prevede quasi uno stanziamento di 2.979 milioni e più di 3.000 interventi. Il sistema di monitoraggio nazionale realizzato dal Miur, grazie a un investimento con i fondi Pon "Per la Scuola " 2014-2020 – Asse Governance –, si basa su un piano informativo che segue costantemente l'andamento dei cantieri per erogare così le risorse. È stato possibile, in questo modo, velocizzare i controlli e rendere possibili i pagamenti, ma anche fotografare per tempo le necessità, intervenendo anche con l'ausilio delle task force territoriali alla risoluzione delle criticità individuate. (Com)