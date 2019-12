Speciale infrastrutture: ambientalisti polacchi contro il progetto del gasdotto Nord Stream 2

- Il Club ecologico polacco – un'associazione di Cracovia esistente dal 1984 – ha presentato una denuncia contro la decisione delle autorità danesi in merito al permesso di costruzione per il gasdotto Nord Stream 2. Gli ambientalisti polacchi scrivono nel documento che la società che costruisce il gasdotto, Nord Stream 2 Ag, non è stata in grado di fornire prove sufficienti che l'opera non avrà un impatto ambientale negativo sulle aree protette lungo il percorso. Inoltre, secondo gli ambientalisti, non sono stati presentati tutti i documenti necessari richiesti per la valutazione di impatto ambientale dell'opera. L'associazione polacca chiede pertanto che l'autorizzazione rilasciata dall'agenzia danese per l'energia per la costruzione del gasdotto sia revocata e che la documentazione sia resa pubblica. La denuncia contro la decisione dell'agenzia danese che ha dato il via libera all'opera è stata ricevuta dal comitato di appello danese (Energiklagenaevnet). Il fatto che il comitato abbia accolto l’appello non sospende le licenze di costruzione, ma contribuisce all’incertezza che continua ad aleggiare intorno al progetto del gasdotto. La decisione sull'appello può richiedere da 17 mesi a due anni. (Vap)