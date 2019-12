Nigeria: pirati attaccano nave cisterna indiana, sequestrati 20 membri dell'equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospetti pirati hanno sequestrato 20 membri dell'equipaggio di una nave cisterna battente bandiera indiana in acque nigeriane. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri indiano in una nota, nella quale precisa che le autorità di Abuja sono state allertate insieme a quelle dei paesi vicini. Il caso è simile a quello dello scorso 5 dicembre, quando 19 membri dell'equipaggio di una petroliera battente bandiera turca sono stati rapiti al largo della Nigeria. In un comunicato diffuso dalla compagnia di navigazione greca Navios, che gestiva l'imbarcazione, si precisava che fra i membri dell'equipaggio rapiti figuravano cittadini di nazionalità indiana e turca, mentre altri sette marinai sono rimasti a bordo della nave che non è stata danneggiata. Il sequestro era avvenuto a circa 130 chilometri (80 miglia) da Bonny Island, principale punto di carico della Nigeria per il trasporto di petrolio greggio. (segue) (Res)