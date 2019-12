Nigeria: pirati attaccano nave cisterna indiana, sequestrati 20 membri dell'equipaggio (2)

- Nel 2018 si sono verificati 112 attacchi di pirateria nel Golfo di Guinea, le cui acque sono diventate “le più pericolose del mondo” per petroliere e mercantili. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo il quale nel 2018 gli incidenti di questo tipo nel golfo dell'Africa occidentale sono aumentati del 15 per cento rispetto all'anno precedente, mentre quelli nell'area del Corno d'Africa, area tradizionalmente sotto attacco di questo tipo, si sono costantemente ridotti fino ad azzerarsi nel 2019. Merito, nota il quotidiano, anche della missione navale dell'Unione europea Atalanta, avviata nel 2008 e recentemente prorogata fino al 2020. Nel corso del 2018 gli attacchi di pirateria si sono concentrati al largo delle coste nigeriane, coinvolgendo in modo particolare le petroliere. Secondo il “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, alle origini del fenomeno ci sarebbe un'ineguale redistribuzione delle entrate petrolifere in Nigeria, paese nelle cui acque operano attivamente compagnie di estrazione petrolifera internazionali, e in aggiunta l'instabilità politica, la povertà e la scarsità delle risorse impiegate nel contrasto alla pirateria da parte degli stati del Golfo di Guinea. (segue) (Res)