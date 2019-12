Nigeria: pirati attaccano nave cisterna indiana, sequestrati 20 membri dell'equipaggio (3)

- In questo contesto, il delta del Niger è divenuto un rifugio sicuro per i pirati, che si spingono ad attaccare anche il porto di Lagos, capitale economica della Nigeria, per rubare petrolio. Ieri dei sospetti pirati hanno attaccato la petroliera greca Elka Aristotle al largo delle coste togolesi e hanno rapito quattro membri del suo equipaggio. Lo ha riferito in una nota la Marina militare del Togo, precisando che la nave cisterna è stata attaccata a circa 18 chilometri dal porto di Lomé "da persone armate". Secondo il quotidiano "Reporter greco" i quattro ostaggi sono due cittadini filippini, un georgiano e un greco, mentre durante l'attacco un agente di sicurezza è stato ferito con arma da fuoco. Indagini sono state avviate per determinare gli autori del rapimento. Nello stesso giorno, nove marinai filippini di una nave mercantile battente bandiera norvegese sono stati rapiti al largo del porto di Cotonou, in Benin. (Res)