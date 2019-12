Croazia: presidente Grabar-Kitarovic accetta di confrontarsi con gli altri candidati in diretta televisiva

- La presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic ha accettato l'invito dell'emittente pubblica "Hrt" di apparire in un dibattito televisivo con gli altri candidati alle elezioni presidenziali fissate per il 22 dicembre. Lo ha riferito oggi l'emittente "N1" annunciando che il dibattito è stato fissato per domani. Precedentemente, il candidato della sinistra Zoran Milanovic ha invitato varie volte, senza successo, Grabar-Kitarovic a uno scontro diretto televisivo. Secondo la testata, l'ufficio stampa dell'attuale presidente ha accettato il dibattito "a patto che vi partecipino tutti i candidati". I rappresentanti di Grabar-Kitarovic hanno evidenziato che "tutti i candidati che hanno raccolto 10 mila firme a sostegno della propria candidatura meritano pari opportunità in vista del primo turno delle elezioni".(Zac)