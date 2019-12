Monza: Operazione ponti sicuri, il 18 dicembre prova di carico su ponte della Milano Meda a Varedo (2)

- "In particolare - ricorda Santambrogio - il ponte di Via Pastrengo è escluso dai lavori della futura tratta B2 di Pedemontana, e rimarrà di competenza provinciale. Per la riqualificazione di questo manufatto contiamo sul 1.800.000 che la Regione ha assegnato comprendendo anche i cavalcavia di via Bertacciola a Bovisio, via Manzoni a Binzago e via Tre Venezie a Meda". Tutte le attività saranno coordinate dai tecnici provinciali, in collaborazione con la Polizia Provinciale che garantirà la sorveglianza e la gestione del traffico nelle ore di chiusura dei tratti interessati. Dalle ore 22.00 di mercoledì 18 dicembre verranno chiuse le carreggiate ascendente e discendente tra gli svincoli Bovisio/Varedo, con uscite obbligatorie agli svincoli n. 7 e 8 e verrà interdetto al traffico il tratto di via Pastrengo, corrispondente al cavalcavia posto a superamento della SP ex SS n. 35, per consentire il posizionamento degli autocarri carichi necessari ad eseguire la prova. (Com)