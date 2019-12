Libia: Unsmil esprime preoccupazione per arresto giornalista Fhelboom

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso preoccupazione per la detenzione del giornalista e attivista per i diritti umani, Reda Fhelboom, arrestato lo scorso 14 dicembre all’aeroporto di Mitiga (Tripoli) di ritorno da un viaggio in Tunisia. In un comunicato stampa, Unsmil ha sottolineato che l’arresto potrebbe essere legato proprio al lavoro di Fhelboom e che tale azione “viola gli obblighi della Libia ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani, libertà di opinione ed espressione”. Nella nota, Unsmil ha precisato di “aver preso atto della dichiarazione rilasciata dal ministero dell'Interno sulla questione e sta lavorando per seguire il caso con le autorità competenti di Tripoli”. La missione Onu ha inoltre chiesto il rilascio del giornalista o il suo trasferimento ad un'autorità giudiziaria competente. “La missione chiede la protezione di giornalisti e difensori dei diritti umani in Libia per consentire loro di svolgere liberamente il proprio lavoro”, conclude la nota. Fhelboom è noto per i suoi articoli liberali che criticano i gruppi armati che controllano la capitale. È inoltre attivo nel campo dei diritti umani in Libia. La famiglia del giornalista ha fatto appello alle autorità di sicurezza competenti per rivelare dove si trovi Fhelboom e per liberarlo. L'aeroporto di Mitiga è controllato dalla Forza deterrente speciale (Rada) del Governo di accordo nazionale (Gna), guidata dal leader islamista Abdul Raouf Kara.(Lit)