Torino: Università, mercoledì ultima lezione di Luca Ricolfi

- Mercoledì 18 dicembre, dalle 10 alle 13, nell’aula 10 di corso San Maurizio 31/a (Torino), il professor Luca Ricolfi, docente di psicometria al dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, accoglierà gli studenti per la sua ultima lezione, interrogandosi su quale futuro attende l’Analisi dei dati in un mondo dove a breve i computer quantistici rivoluzioneranno in ogni campo la ricerca. Nato a Torino nel 1950, dove ha studiato e vissuto, Luca Ricolfi nel capoluogo piemontese ha incontrato i tre maestri della sua vita: l’economista Claudio Napoleoni, con cui si è laureato nel 1973, in Filosofia, con una tesi di politica economica sul concetto di lavoro in Marx; il medico psicologo Ivar Oddone, sotto la cui guida ha lavorato per la Federazione Lavoratori Metalmeccanici occupandosi di nocività nelle fabbriche; e il sociologo Luciano Gallino, con cui ha iniziato a fare ricerca. Ha insegnato Sociologia a Modena e Psicometria a Torino, dove, a metà anni ’90, ha partecipato alla costituzione della Facoltà di Psicologia, presso cui ha poi insegnato fino a oggi materie metodologiche. Ha fondato un centro di ricerca psico-sociale, l’Osservatorio del Nord Ovest, e la rivista di analisi elettorale “Polena”. Attualmente è Presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume, che ha costituito una decina d’anni fa insieme a Piero Ostellino e Nicola Grigoletto. (segue) (Rpi)