Credito: Ue su BpB, in contatto con Roma, pronti a discutere disponibilità e condizioni strumenti

- La Commissione europea prende nota dell'adozione del decreto per salvare la Banca popolare di Bari ed è in contatto con le autorità italiane. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà. "Prendiamo nota dell'adozione del decreto per ricapitalizzare Mediocredito Centrale, siamo in contatto con l'Italia e siamo pronti a discutere la disponibilità e le condizioni degli strumenti nell'ambito delle norme europee", ha detto. (Beb)