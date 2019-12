Legge Bilancio: Mollame (M5s) su cannabis, da Lega due pesi e due misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Francesco Mollame, primo firmatario della norma sulla regolamentazione della canapa industriale, afferma: "ho pieno rispetto delle regole della nostra Repubblica e prendo atto - sottolinea in una nota - della scelta della presidente Casellati di cassare la norma che regolamenta la canapa industriale. Nel frattempo in Aula la Lega continua a fare terrorismo psicologico ai danni delle famiglie italiane, dimostrando di non avere contezza della materia di cui si sta parlando. La stessa Lega che, lo scorso agosto, in regione Veneto, ha proposto e fatto approvare in Consiglio regionale la Legge n. 36 sul sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa sativa L. Continua la politica dei due pesi e due misure, a quanto pare solo quando conviene". Quindi, Mollame prosegue: "Con la nostra proposta volevamo dare, una volta per tutte, certezze dal punto di vista legislativo a migliaia di agricoltori che operano nella filiera della canapa e per far crescere un settore che potrebbe costituire una risorsa per l'intero comparto primario. Ora questo emendamento è stato dichiarato inammissibile. Chi ci va di mezzo? I coltivatori, i dipendenti delle industrie e le loro famiglie. Ribadisco: qui le droghe non c'entrano".(Com)