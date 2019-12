Lombardia: Consiglio regionale taglia costi della politica e, nel 2020, diventa "plastic free"

- Il Consiglio regionale si è confermato anche nel 2019 “nel segno della sobrietà e del continuo contenimento dei costi della politica, confermandosi il parlamento regionale che presenta i costi per la politica più bassi d’Italia (2,42 euro pro capite). Nel corso dell’anno è stata disposta una ulteriore riduzione delle posizioni dirigenziali previste dalla dotazione organica da 21 a 20 unità. Analoga operazione di razionalizzazione è stata fatta nell’area delle posizioni organizzative, che sono state ridotte dalle 38 unità iniziali alle 35 attuali”. È quanto emerso durante il tradizionale incontro del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e di tutti i membri dell'ufficio di Presidenza con i giornalisti per lo scambio di auguri avvenuto oggi a Palazzo Pirelli in una pausa dei lavori del Consiglio. La legge che ha avviato la fusione sulle società partecipate regionali e la legge sulla rigenerazione urbana, insieme a quella sulla programmazione negoziata che facilita gli interventi infrastrutturali dei Comuni, sono senza dubbio gli interventi normativi più importanti dell’anno che si sta concludendo: tre leggi che il Consiglio regionale ha approvato dopo un ampio dibattito e dopo aver apportato significative modifiche grazie ad emendamenti migliorativi concordati nelle Commissioni e in Aula. Il 2019 ha portato meno leggi se paragonato al secondo anno della precedente legislatura (28 quelle approvate a fronte delle 35 del 2014), ma in compenso sono state numerose le “correzioni” e le migliorie apportate al quadro normativo esistente, attraverso complesse leggi di semplificazione e revisione che hanno aggiornato in particolare i testi unici relativi a settori strategici come quelli della sanità, dei parchi e dell’agricoltura. (segue) (Com)